مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 28.. الغيرة تشتعل بين ليل وفارس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 01:19 مساءً - بدأت الحلقة 28 من مسلسل "وتقابل حبيب" بصدام بين فارس (كريم فهمي) وليل (ياسمين عبد العزيز) بسبب الغيرة، بعدما نشر أدهم (إسلام جمال)، المدرب الذي يقوم بتمرين ليل في الجيم، صورة تجمعهما على السوشيال ميديا، رغم أن فارس أكد لها أكثر من مرة عدم التعامل مع هذا الشاب، ويطلب منها حذف أدهم من قائمة أصدقائها، لترد بأن يحذف كاريمان من عنده أولاً.

يوسف يضبط "فرح" ترقص

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يخرج فارس مع كاريمان (إنجي كيوان) للعشاء في المطعم الخاص بها، وتسأله عن رأيه في استكمال بقائها في مصر أم العودة إلى أوروبا مرة أخرى؛ لأن ذلك مرتبط بعلاقتهما، وفجأة يرى فارس، فرح (بسنت شوقي) ترقص، لينفعل عليها ويصطحبها خارج المكان، وعندما يسألها عن هذه التصرفات الغريبة، تتهمه بأنه السبب فيما وصلت إليه.

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وتتوالى الأحداث، حيث توافق إجلال (أنوشكا) على اقتراح خالد (أحمد عبد الله)، مدير أعمال رقية (نيكول سابا) على ضرورة عودة فارس إلى الشركة؛ لأن وجوده سيكون مفيداً، واقترح خالد إسناد إحدى صفقات الحديد الكبرى إلى فارس، ويكون مسؤولاً عنها، حتى يعود مرة أخرى إلى السوق بصفقة حديد، وذلك يعد تخطيطاً من رقية؛ من أجل السيطرة على فارس.

حيلة شهد وابن عمها لتوريط حازم

وشهدت الحلقة 28 قيام موسى، ابن عم شهد (منة عرفة)، باغتصابها، ويستطيع إجبار حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور) على الزواج منها، بإيهامه أن عليه تصحيح خطئه مع شهد، خاصة أن موسى يمتلك هو وشهد صوراً وفيديوهات لحازم أثناء قيامه بعلاقة مع شهد في إسطبل الخيل، وبالفعل تأتي رسالة إلى حازم من الرقم الذي يبتزه بصوره وفيديوهاته مع شهد.

يرتبك حازم ويشعر بتوتر شديد، ويقرر الاعتراف لزوجته إنجي (بسنت أبو باشا) بعلاقته القديمة مع شهد؛ بأنه عندما كان صغيراً كان يشعر بمشاعر تجاه شهد، وكانت أول بنت يشعر ناحيتها بشيء، ولكنه حاول غلق هذه الصفحة تماماً قبل الزواج منها، إلا أنه حالياً في ورطة؛ بسبب ابتزازه بصور وفيديوهات له معها، وسط صدمة من إنجي، التي تبلغه بعدم إكمالها معه ورغبتها في الطلاق.

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مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

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