نجمة “أرابز غوت تالنت” تعتزل وترتدي الحجاب: قرار نهائي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت المطربة ياسمينا العلواني، نجمة برنامج “Arabs Got Talent”، على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” مقطع فيديو أعلنت من خلاله اعتزال الغناء وارتداء الحجاب، مؤكدة أن القرار لم يكن مفاجئًا، بل كانت تفكر فيه منذ سنوات حتى اتخذته بقناعة تامة.

وظهرت ياسمينا في الفيديو وهي تقول: “قررت أتحجب، القرار ده مش بقاله يومين، ده بقاله سنين بفكر فيه.. دي خطوة لازم كلنا ناخدها، لأن ديننا عايز مننا كده، وطالما فرض، إذن ليه جهاد علينا”.

كما أشارت الى أن هذا القرار سيؤثر على مسيرتها المهنية، مضيفة: “كنت متفقة على شغل، وعارفة إنه خلاص مش هيبقى موجود، ومش عارفة هعمل إيه في حياتي”.

كانت ياسمينا العلواني، قد أعلنت أكثر من مرة اعتزال الغناء وارتداء الحجاب خلال السنوات الماضية، لكنها تراجعت عنه، وأعلنت سابقًا عن نيتها ارتداء الحجاب، لكنها عادت لتوضح في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر، أن “الأوان لسه مجاش”، مؤكدة أن الصورة التي نشرتها حينها لم تكن جديدة، بل سبق أن شاركتها عدة مرات لأنها تتفاءل بها. كما أوضحت أن تعليقها كان يتعلق بتعافيها من فيروس كورونا، وليس إعلانًا لارتداء الحجاب.

وأضافت حينها: “شكرًا لاهتمامكم ولدعواتكم، ويا رب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء. خلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلًا مش سهل، ربنا يحفظنا جميعًا”.