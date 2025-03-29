تفاصيل حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز الأسطوري.. ما علاقة الأميرة ديانا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 11:54 صباحاً - حفل زفاف أسطوري قادم، سيشهده العالم أجمع بعد أن أعلن جيف بيزوس ولورين سانشيز الزواج أخيراً بعد خطوبة لما يقرب من عامين. وما بين التوقعات والأخبار المؤكدة، نستعرض لكم في الموضوع التالي كل المعلومات عن حفل الزفاف.

موعد ومكان حفل الزفاف

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البداية الساحرة لحفل الزفاف تكمن في اختيار المكان المثالي، وقد اختار الثنائي مدينة فينيسيا ذات الطابع الرومانسي الفريد. ووفقاً لموقع CNN، من المقرر أن تبدأ الاحتفالات التي تستمر ثلاثة أيام في 26 يونيو، على متن يخت بيزوس الفاخر "كورو" الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، والذي سيرسو في بحيرة فينيسيا، والذي يُعدّ من المعالم السياحية قبالة ساحل إيطاليا الخلاب خلال أشهر الصيف.

قائمة ضيوف الحفل

وفقاً للمصدر، فإن الفنادق الخمسة الكبرى الفاخرة في المدينة على طول القناة محجوزة بالكامل تقريباً في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر يونيو لاستقبال ضيوف الحفل؛ حيث ستضم قائمة ضيوف حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز عدداً كبيراً من المشاهير؛ إذ يمتلكان عدداً كبيراً من الأصدقاء المشاهير في دوائرهما المقربة.

أكدت مجلة People أن بيزوس، البالغ من العمر 61 عاماً، وسانشيز، البالغة من العمر 55 عاماً، قد أرسلا دعوات زفافهما، لكاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم، جايل كينغ، عالمة الصواريخ السابقة في ناسا عائشة بو، باحثة علم الفضاء الحيوي أماندا نغوين، المنتجة السينمائية كيريان فلين.

قد تكون إيفا لونغوريا أيضاً ضمن قائمة الضيوف، بالإضافة لكريس جينر وكيم كارداشيان، باعتبارهما صديقتين مقربتين لشانسيز، وأكد المصدر أن إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر سيحضران، وأن كارلي كلوس وجوشوا كوشنر مدعوان.

علاقة الأميرة ديانا بحفل زفاف جيف بيزوس

تحدث بول سانشيز، شقيق لورين سانشيز الأكبر، لموقع TMZ عن حفل زفاف شقيقته، وأشار إلى حفل زفاف الأميرة ديانا عام 1981 من الملك تشارلز الذي سُمِّي بزفاف القرن، قائلاً: "أعتقد أنه سيكون حفلاً ضخماً وممتعاً، ومذهلاً للغاية"، وأضاف: "أنا متحمس للغاية. سيكون حدثاً مذهلاً. سيكون مليئاً بالنجوم وممتعاً".

علاقة جيف بيزوس ولورين سانشيز.. من هنا بدأت

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كان جيف بيزوس متزوجاً من ماكنزي سكوت ولديهما 4 أبناء، وانفصلا وأعلنا طلاقهما في عام 2019 بعد 25 عاماً من الارتباط، وفي نفس العام، انتشر خبر علاقته العاطفية بـلورين سانشيز في أوائل يناير. ومنذ ذلك الحين يظهر الثنائي في العديد من المناسبات، ويخططان لقضاء العطلات في وجهات مختلفة.

واستمرت علاقتهما حتى تقدم بيزوس بطلب الزواج بخاتم ألماس عيار 30 قيراطاً بقيمة 2.5 مليون دولار عام 2023، وأقام حفل خطوبة قبالة ساحل أمالفي الإيطالي بالقرب من بوسيتانو على متن يخته، بحضور الملكة رانيا العبدالله، بيل غيتس وصديقته باولا هورد، آري إيمانويل، ليوناردو دي كابريو، توبي ماغواير، وكريس جينر.

ومن الجدير بالذكر أن سانشيز قد سبق لها الزواج أيضاً من وكيل هوليوود باتريك وايتسيل، ودام هذا الزواج لمدة 13 عاماً. سانشيز لديها طفلان من وايتسيل، بالإضافة إلى ابن من علاقة سابقة مع نجم كرة القدم الأمريكية السابق توني غونزاليس.

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