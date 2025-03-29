ميرنا وليد - بيروت - يشبّه رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، كثيراً بوالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، مؤكدين على جمال السيدتين الواضح، وأنهما تتمتعان بالملامح الجمالية ذاتها.

إليكم بعض الصور التي جمعت ماريتا ووالدتها منذ طفولتها، وبمختلف المناسبات السعيدة.

وكانت قد إحتفلت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مؤخراً بعيد الأم، مشاركة الجمهور صوراً من الحفل، بحضور والدتها ووالدها.

وقد ظهرت كوليت بولس وهي تقف وراء قالب من الحلوى باللون الأبيض، وعليه ورود، وكلمة "Mom".

كانت هذه تفاصيل خبر الشبه بين ماريتا الحلاني ووالدتها كوليت بولس واضح.. إليكم بعض صورهما سوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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