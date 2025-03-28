شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 28.. مصطفى شعبان يدفن ابنه وانهيار دينا فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 28 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، ذهاب حكيم باشا لدفن ابنه فى حالة حزن كبيرة، ومعه أبناء عمه وأعمامه وعماته، وطلبت غزل "دينا فؤاد" منه أن تحضه لآخر مرة، وأخذت تبكي وهي تعتزر له وتقول" أنا آسفة يا ابنى" وأخذه حكيم منها وقام بدفنه والدموع تملأ عينيه.

كشفت الحلقة 28 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث انتقل حكيم إلى غرفته مسرعا، بعدما سمع استغاثة زوجته غزل "دينا فؤاد"، ليجد ابنه فارق الحياة، وبجانبه على السرير ثعبان، فصدم صدمة كبيرة ورفض تصديق أن ابنه قد مات، وطلبوا الدكتور خاطر ليأتى على الفور، وعندما أتى أكد أن الطفل قد فارق الحياة، وانهار حكيم باشا، وأغشى على زوجته غزل "دينا فؤاد".

قررت برنسة "سهر الصايغ" أن تنفذ خطتها مع إخوتها بأن تضع الثعبان على سرير ابن حكيم باشا "مصطفى شعبان"، وذلك خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، وانتهزت برنسة فرصة خروج غزل "دينا فؤاد" من الحجرة تاركها ابنها الرضيع، ودخلت برنسة على الفور ووضعت الثعبان بجوار الطفل وخرجت، ولم تمر دقائق إلا واستيقظ حكيم على صوت استغاثة من غزل لينجد ابنهما الرضيع.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث قابل ياسين "ميدو عادل" خطيبته شهد "إنجي سلامة"، حيث تلقى ياسين مكالمة من الشركة أثارت غضبه وأمر المحامي أن ينفذ المطلوب منه سريعا، وكان يعتقد أن شهد قد انصرفت، ولكن تفاجأ بها بأنها ما زالت في المكان، ودار بينهما حديث رومانسي يؤكد حب شهد الكبير له، كما كشفت له أنها سعيدة أنه برغم انشغالاته وأعماله الخطرة، إلا أنه أحبها وهذا بالنسبة لها كافي.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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