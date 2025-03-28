شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة الحلقة 13.. رانيا منصور تعتذر لوالدها طارق النهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل شباب امرأة، إجراء "غالية" رانيا منصور اتصالا بوالدها، "مدبولي"، طارق النهري، لتطمئنه عليها بعد أن تركت المنزل هي وأولادها، بعد تهديد "حامد" طليقها بقتلها. وتعتذر غالية على كل ما حدث لها وتركها المنزل، ويطلبها والدها للرجوع إلى منزلها مرة أخرى.

وكانت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة شهدت محاولة من شفاعات "غادة عبد الرازق" الزواج من إمام بعد تعرضه للضرب. وتعده شفاعات بأنها ستصل لمن اعتدوا عليه، وأنها سوف تنتقم له منهم وتطلب منه أن يحرق دمهم وتعرض عليه الزواج.

وحاول حامد الاحتفال على المقهى ويعزم كل الموجودين بعد أن اعتدى على الدكتور إمام. ولكن شفاعات "غادة عبد الرازق" تنتقم من حامد بفضيحة وسط الحارة وتكشف أن زوجته وضعت في الشهر الخامس أو السادس.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة انتظار عم حسبو لإمام في الشارع لحين عودته ويدعوه للذهاب إلى غرفته للفضفضة.

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