شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة الحلقة 13.. شفاعات تحاول التخفيف عن إمام عقب وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل شباب امرأة، محاولة "شفاعات"، الفنانة غادة عبد الرازق، التحدث مع "إمام البلتاجي"، الفنان يوسف عمر، بعد دفن والدته "أمينة"، الفنانة لبني ونس، لخروجه من الكرب، ولكن يتركها دون الحديث معها.

حضرت "سلوى"، الفنانة داليا شوقي وعائلتها دفنة والدة إمام البلتاجي، وبعد العودة من الدفن، يطلب والدها تأجيل ميعاد الدكتور حاتم غدا، ولكن تصر سلوى على حضوره لأنها قعدة تعارف فقط وليس قراءة فاتحة وخطوبة.

وكانت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة شهدت محاولة من شفاعات "غادة عبد الرازق" الزواج من إمام بعد تعرضه للضرب. وتعده شفاعات بأنها ستصل لمن اعتدوا عليه، وأنها سوف تنتقم له منهم وتطلب منه أن يحرق دمهم وتعرض عليه الزواج.

وحاول حامد الاحتفال على المقهى ويعزم كل الموجودين بعد أن اعتدى على الدكتور إمام. ولكن شفاعات "غادة عبد الرازق" تنتقم من حامد بفضيحة وسط الحارة وتكشف أن زوجته وضعت في الشهر الخامس أو السادس.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة انتظار عم حسبو لإمام في الشارع لحين عودته ويدعوه للذهاب إلى غرفته للفضفضة.

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