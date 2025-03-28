أحداث الحلقة 28 من مسلسل العتاولة 2.. الحاجة شديدة تخطف حنة والعثور على كنز سُترة

"حنة" تنجح في فتح خزانة "سُترة"

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"الحاجة شديدة" تخطف "حنة" لإستعادة نجلها من "العتاولة"

تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 10:23 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم، طارق لطفي،، باسم سمرة، ووبدأت أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل العتاولة 2، بعقد إتفاق بين كل من "عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين و"الحاجة شديدة" و"عيسى الوزان" لينتقموا من العتاولة لعدم إفصاحهم عن المكان الذي يخبئون فيه الآثار.وعلى جانب آخر شهدت أحداث الحلقة نجاح "جيجي" زوجة خضر في العثور على المكان الذي خبأت فيه "سُترة" الكنز الخاص بها حيث وجدت خزانة وتواجد معها كل من "زينة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة و"شادية" شقيقة العتاولة.وبالفعل نجحت "حنة" في فتح الخزانة على أمل وجود الكنز بداخلها إلا أنها وجدت صورة لـ"سترة" ومدون تحتها عبارة "الكنز في السُترة" ليصابوا بحالة من الضحك.كما استدعى "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة خلال أحداث الحلقة "البني" وظل يتحدث معه عن خيانة حبيبته له والتي تُدعى "فتنة" وأن "حرب" الذي كان يعمل معه كان مظلومًا ولا يستحق القتل.فيما جاء ضمن أحداث الحلقة خطف "الحاجة شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده لـ"حنة" زوجة "نصار"، وخلال حديثها مع "حنة" إعترفت بأنها هي من قتلت "يوسف" وأكدت بأنها خطفتها لإقناع العتاولة بإعادة نجلها "بيجو" إليها.فيما ذهب "عيسى الوزان" لكل من "خضار ونصار" واللذان يُجسد شخصيتهما كل من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي، لإقناعهما بعقد إتفاق معه لبيع الآثار لحسابهم، وأن عودة "حنة" ستكون مُقابل الآثار ولا تهتم بأمر "بيجو".يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».