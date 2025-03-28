أصالة توجه هذه الكلمات الجميلة لـ كندة علوش في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة السورية أصالة، صديقتها الممثلة السورية كندة علوش في عيد ميلادها، من خلال نشرها صورة لصاحبة العيد، شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، وعلقت عليها أصالة بكلمات من الحب، عبرت من خلالها عن تقديرها لـ كندة علوش، قائلة: "كل سنه وأنتِ حلوه وجمالك يوم عن يوم بيزيد لأنّك إنسانه منّ نوع خاص فيكي كلّ صفات الرقيّ والفهم وسعة الصدر وفيكي إيمان حقيقي ماشفت بحياتي إله مثيل ماشفتك يوم اشتكيتي من وجع أو منً خذلان العطاء عندك ماله حدود ومابتعاتبي ومابتتوقّعي وبتبني مكانتك بالتجاوز وبتلاقي لكلّ تقصير تبرير وأنا جدّاً محظوظه بصداقتك وبفتخر فيكي وممتنّه للأمان اللي غمرتيني فيه بإنك دائماً موجوده بحياتي بأيّ وقت بحتاجك فيه كلّ سنه وأنتِ ستّ الستّات وبدعي لك تشوفي كلّ الخير والصحّه وتفرحي بعيلتك الرائعه ويخليلك حبيبك عمّوره وولادك القمرات وتضلّي الخير والفرح والطمأنينه بحياة كلّ حبايبك ياأختي الصديقه الغاليه كنده الحبيبه".



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