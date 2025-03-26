أبرز أحداث الحلقة 26 من العتاولة 2.. كشف مُخطط الحاجة شديدة

إنقاذ شقيقة "جيجي" وتحالف "عيسى الوزان" و"عدولة" ضد العتاولة

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وفاة "يوسف" واتهام "عاطف" بقتله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 11:57 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة السادسة والعشرون من مسلسلوالذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده ، باسم سمرة، وزينة.وشهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل العتاولة 2 تصاعداً في الأحداث، حيث بدأت أحداث الحلقة بنجاح "جيجي" زوجة "خضر" في إنقاذ شقيقتها، فيما ذهبت "فتنة" لـ"الحاجة شديدة"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده وأخبرتها بأن "عيسى الوزان" قتل "حرب".فيما جاء ضمن أحداث الحلقة إقامة تحالف بين "عيسى الوزان"، والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة و"عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين للانتقام من العتاولة، ويُقرران أن يبيعا الآثار للتاجر الأجنبي.فيما جاء ضمن أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل العتاولة 2، حدوث مواجهة بين "يوسف" و"السبتي"، والذي هدده بأنه يعلم كل شيء عنه وعن شخصيته الحقيقية، ليظهر عقب ذلك "عاطف"، والذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى أبو سريع، ويندلع شجار بين "عاطف" و"يوسف"، ويفض الخلاف العتاولة.كما شهدت الحلقة أيضاً مقتل "يوسف"، ويتم اتهام "عاطف" بقتله، وبشكل خاص بعد الشجار الذي وقع بينهما، إلا أن "خضر ونصار" لا يقتنعان بأن "عاطف" هو من قتله ولكنهما ينتظران حتى تظهر الحقيقة.وانتهت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "العتاولة 2" بإنقاذ "قطة" من الموت، وتطلب مُشاهدة العتاولة لإخبارهم بالحقيقة التي تعرفها، وفور ذهاب "خضر و نصار"، واللذين يُجسد شخصيتيهما كل من الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة، سردت لهما "قطة" أن "الحاجة شديدة" تُخطط للاستيلاء على كنز والدتهما "سترة"، وتسعى للوقيعة بينهما، كما يكتشفان أن "يوسف" ليس نجل "الحاجة شديدة" وأن نجلها الحقيقي هو "بيجو" ويُقرران الانتقام منها ومواجهتها.

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تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"

يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباحلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».