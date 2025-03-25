مشهد من "أشغال شقة جدًا" يتحول إلى حقيقة.. سيدة تطلب الخلع بسبب تجسس حماتها عبر القمامة

ميرنا وليد - بيروت - تقدمت سيدة مصرية تُدعى مريم بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالبساتين، بعد أن تحولت حياتها الزوجية إلى كابوس بسبب تدخلات حماتها المستمرة، التي بلغت حد تفتيش قمامة المنزل لاكتشاف أسرارها.



وقالت مريم إن والدة زوجها كانت تراقب ما تشتريه وتتناوله من خلال القمامة، في تصرف غريب أعاد إلى ذهنها مشهدًا شهيرًا من المسلسل الكوميدي "أشغال شقة جدًا"، حيث قامت والدة الدكتور حمدي (هشام ماجد) بالأمر نفسه مع زوجة ابنها ياسمين (أسماء جلال)، لكن الفرق أن ما بدا مضحكًا على الشاشة كان مؤلمًا في الواقع.

الخلاف تصاعد عندما اتهمت الحماة مريم بالتعدي عليها، فيما انحاز الزوج لوالدته ورفض الدفاع عن زوجته، ما دفع الأخيرة إلى اتخاذ قرار نهائي بإنهاء الزواج، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على التعايش وسط انتهاك خصوصيتها وغياب الدعم.