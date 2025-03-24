بلاغ رسمي يطالب بوقف مسلسل “سيد الناس” بتهمة ازدراء الأديان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصاعدت وتيرة الجدل حول الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، حيث شهدت الساحة الفنية والقانونية أزمة جديدة بعد تقديم محامٍ مصري بلاغًا رسميًا يطالب بوقف عرض مسلسل «سيد الناس»، متهمًا العمل بازدراء الأديان والإخلال بالقيم المجتمعية.

وقد تقدَّم المحامي صبرة القاسمي ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، يطالب فيه بوقف عرض المسلسل وحذف المشاهد التي اعتبرها «مخالفة للعادات والتقاليد المصرية».

وأوضح في منشور عبر حسابه على فيسبوك أن المسلسل يتضمن مشاهد «تمس الذات الإلهية والأديان السماوية والمجتمع المصري الأصيل»، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن العمل.

ووجّه المحامي في بلاغه اتهامات مباشرة ضد الفنان أحمد رزق والمخرج محمد سامي والمنتج صادق أنور الصباح، باعتبارهم المسؤولين عن المحتوى الذي وصفه في بلاغه بـ«المسيء»، مطالبًا بالتحقيق معهم ومحاسبتهم قانونيًا.

واستند البلاغ إلى مشهد في الحلقة الثامنة من المسلسل، حيث يؤدي أحمد رزق دور شخصية تبحث عن فتوى تسمح بزواج الابن من أرملة أبيه، وحينما لا يجد فتوى بذلك، يصرّح بأنه يفكر في إعلان الفتوى بنفسه وتحمل مسؤوليتها، معبّرًا عن رغبته في الزواج منها بأي وسيلة، بل وصفها بأنها «أهم وأقيم إرث تركه لنا الوالد».

واعتبر مقدّم البلاغ أن هذه العبارات تسيء للذات الإلهية عبر إيهام المشاهد بقدرة شخصية درامية على «التشريع»، وإباحة ما حرّمه الله، ما وصفه المحامي بأنه «ضرب للأديان السماوية والقيم المجتمعية عرض الحائط».

طالب البلاغ بمنع عرض «سيد الناس» بشكل نهائي، وحذف المشاهد التي وصفها بالمسيئة من منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب فتح تحقيق مع الممثلين وصناع العمل وفقًا لمواد قانونية محددة تتعلق بازدراء الأديان ونشر محتوى غير أخلاقي.

مسلسل «سيد الناس» من بطولة عمرو سعد وأحمد رزق وإلهام شاهين، وهو من تأليف ورشة كتابة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق أنور الصباح. تدور أحداثه حول شخصية «الجارحي أبو العباس» التي يجسّدها عمرو سعد، حيث يجد نفسه في صراعات متشابكة، ويواجه أعداءً متربصين به، إضافة إلى أسرار غامضة عن والده الراحل، الذي ترك له ثروة ضخمة.