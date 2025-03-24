ميغان ماركل ترحب بالربيع بصورة جديدة لابنتها ليليبت!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت دوقة ساسكس، البالغة من العمر 43 عاماً، ببداية الموسم الجديد في 20 آذار/مارس بمشاركة صورة جديدة على صفحتها الرسمية في “إنستغرام”.

أظهرت الصورة ابنتها الأميرة ليليبت البالغة من العمر 3 سنوات وهي تستعرض الفراولة، التي كانت تحملها في سلة بالهواء الطلق، وعلّقت على الصورة قائلة: “نخب اليوم الأول من الربيع!”.

ربما ظهر في الصورة أيضاً الأمير آرتشي، البالغ من العمر 5 سنوات، حيث أظهرت الصورة قدماً خلف ليلي.

لم تتضمّن الصورة وجهي الطفلين تماشياً مع ممارسة الحفاظ على خصوصيتهما. ومنذ عودتهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة وانتقالهما إلى كاليفورنيا، أبقى دوق ودوقة ساسكس آرتشي وليلي بعيدين عن أعين الناس إلى حد كبير.

صورة الفراولة هي أحدث صورة لـ آرتشي وليليبت، اللذين ظهرا عدة مرات على صفحتها الرسمية في “إنستغرام”، منذ أن أطلقتها في بداية عام 2025، بما في ذلك وجبات الإفطار التي تحمل طابع الأعياد في عيد الحب وعيد القديس باتريك.

وشوهد الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت وهما يصنعان كعكاً مليئاً بالمربى في وقت سابق من هذا الشهر للجمهور في عرض “درو باريمور” (The Drew Barrymore Show).

وقد نشرت ميغان على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها مقطع فيديو مجمّعاً يحتوي على لمحات من تحركات طفليها، وتم بثه في البرنامج نفسه، وكتبت: “عندما يصبح صنع الكعك بطباعة الإبهام في المنزل مسألة عائلية!”.

وعلى الرغم من أنهما لم يظهرا في مسلسلها على ”نتفليكس“، فإن الصغيرين أرسلا لها هدية جميلة قبل عرض المسلسل لأول مرة في 4 آذار/ مارس.

وشاركت دوقة ساسكس صورة لباقة زهور مذهلة وبطاقة جميلة موقعة من هاري والطفلين، كُتب عليها: ”تهانينا يا أمي! نحن نحب برنامجك ونحبك!“.

تشارك دوقة ساسكس برنامج “مع حبيّ، ميغان” (With Love, Meghan)، الذي ظهر لأول مرة في 4 آذار/مارس على “نتفليكس”، شغفها الشخصي في الطهو والاستضافة والتزيين مع جمهورها في العالم.