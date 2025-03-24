بصورتين من الكواليس.. أحمد السقا يعلن انتهاء تصوير العتاولة 2 ووجه رسالة لهؤلاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 10:23 صباحاً - بصورتين من الكواليس؛ أعلن الفنان أحمد السقا انتهاء تصوير مسلسله الرمضاني "العتاولة 2"؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

أحمد السقا يعلن انتهاء تصوير العتاولة 2

شارك النجم أحمد السقا من خلال حسابه على "إنستغرام"، عدد من الصور من كواليس مسلسله ""؛ ليعلن من خلالها انتهاء تصوير العمل، وعلق على الصور قائلًا: "كل سنة وحضراتكم طيبين! رمضان قرب يخلص، والنهاردة آخر يوم تصوير في، واحد من الأعمال اللي قريبة على قلبي جدًا لأسباب كتيرة واهمها اننا أسعدناكم".

وأكمل: "حابب اولاً أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه المستمر، وإن شاء الله نكون دايمًا عند حسن الظن. وكل الشكر لهيئة الترفيه ومجموعة MBC على دعمهم الدائم والكبير لينا وللعمل".

وتابع أحمد السقا: "و ممتن جدًا للمنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح، وأخويا وصديقي أنور الصباح.. واحب اعبر عن سعادتى بالعمل مع المخرج المتميز أحمد خالد والمؤلف مصطفى جمال هاشم، و مدير التصوير الرائع حسام حبيب".

وأضاف: "وأكيد مفيش احلى من الشغل مع ناس خطيرة و لذيذة زى اخواتى و حبايبى طارق لطفي و زينة و باسم سمره و مدام فيفي عبده و نسرين أمين، وكل كاست العمل.. ربنا يديم المحبة، وكل سنة وانتم طيبين والى اللقاء قريباً على الشاشة الكبيرة ان شاء الله".

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العتاولة في رمضان 2025

يُذكر أنيُعرض له في شهر رمضان، ويعود المسلسل للجمهور في موسم رمضان 2025 بالجزء الثاني من العمل، الذي يشارك في بطولته كل من، طارق لطفي، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، زينة، فيفي عبده، ثراء جبيل، مريم الجندي، تأليف مصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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