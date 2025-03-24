شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدمراوى يشارك بمسرحية "فى يوم وليلة" على مسرح ميامى.. ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان الشاب محمد الدمراوي بمسرحية "في يوم وليلة" من تأليف وإخراج محمد عبد الستار، وذلك على مسرح ميامي، والتي ستعرض بداية من يوم الإثنين القادم الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والمسرحية من إنتاج المسرح الكوميدي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، والتابع للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة.

مسرحية في يوم وليلة بطولة محمد على رزق، وسارة الدرزاوي، ونديم هشام، نجلاء فوزي، كريم يحيي " كارف"، محمد أمين، رانيا النجار، محمود الهنيدي، إسماعيل السيد، أحلام الرفاعي، إسلام سعد الدين، ديكور عمرو عبد الله الشريف، استعراضات فدوى الهنيدي، ملابس مها عبد الرحمن، إضاءة محمود الحسيني كاجو، مكياج أدهم عفيفي، مخرج منفذ إسلام سعد، والعرض تأليف وإخراج محمد عبد الستار.

محمد الدمراوي، ممثل وطبيب مصري، شارك بالتمثيل في فيلم بابا عام 2012، وفيلم هرج ومرج عام 2012، وفيلم عيار ناري عام 2018، ولفت الفنان محمد الدمراوى الأنظار فى رمضان الماضى بمشاركته فى مسلسل "جودر" مع النجم ياسر جلال، حيث جسد شخصية جزرة، ونال عنها إشادات كبيرة.

كما لعب أيضا دور خالد ابن الشيخ سالم في مسلسل مليحة" بطولة دياب وميرفت أمين والذى تناول القضية الفلسطينية، وشارك الدمراوي أيضًا في الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" بطولة الفنانان مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز وإخراج خالد مرعي، مسلسل "زينهم"، والذي يقدم فيه شخصية "الدكتور رحمي" صديق زينهم، إلى جانب مشاركته بطولة العرض المسرحي "بعيد عنك" تأليف وإخراج محمد عبد الستار، على مسرح مركز الإبداع بأرض أوبرا القاهرة.