أجزاء جديدة لـ3 أفلام مصرية.. أحدثها الحريفة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 04:23 مساءً - شهدت الأسابيع القليلة الماضية، الإعلان عن تقديم أجزاء جديدة، لـ3 من أبرز الأفلام المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً ضخماً؛ إذ يأتي ذلك في ضوء استغلال النجاح الذي لاحق هذه الأعمال.

"الحريفة 3"

يُعدبجزأيه الأول والثاني، واللذين عُرضا في 2024، من أبرز الأفلام الشبابية التي حققت نجاحاً استثنائياً وغير متوقع، فقد دخل العمل قائمة أكثر الأفلام الأعلى دخلاً في تاريخ السينما المصرية، واحتل الجزء الأول، المركز الـ13 في القائمة بعدما حقق 73.6، أما الجزء الثاني والذي جاء بالمركز الثالث فحقق 127 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال المنتج طارق الجنايني، في تصريحات تلفزيونية، إنه تقرر إنتاج جزء ثالث من "الحريفة"، لاسيما وأن طبيعة الموضوع تسمح بتقديم سلسلة أجزاء منه، لافتاً إلى أن المشروع لازال في مرحلة التحضير حالياً، ولم يُحدد بعد موعد التنفيذ.

وأشار إلى أن "الحريفة 3" قد يستغرق فاصلاً زمنياً بعيداً نوعاً ما عن الجزء الثاني، والذي كان يُعرض في صالات السينما منذ أسابيع قليلة، مؤكداً أن العمل سيكون بنفس الأبطال، مع ظهور مجموعة مختلفة من ضيوف الشرف.

"الحريفة 2" بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إمام، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وضيوف الشرف آسر ياسين، أحمد فهمي، نجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق أيمن الكاشف، وتدور الأحداث حول "ماجد" الذي يواصل مع أصدقائه وزملائه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.

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أحمد السقا في "مافيا 2"

ينوي الفنان أحمد السقا تقديم الجزء الثاني منالذي سبق وعُرض لأول مرة عام 2002 تقريباً، وشاركه البطولة كلّ من: منى زكي، مصطفى شعبان، وأحمد رزق، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج شريف عرفة.

وقال أحمد السقا إنه أجرى تواصلاً مع المخرج شريف عرفة، بشأن ملامح الجزء الثاني، موضحاً: "الإبقاء على نفس الأبطال تقريباً، مع بعض التغييرات في الشخصيات"، مؤكداً أن "الجزء الثاني ليس استثماراً لنجاح الفيلم، من خلال اللي حكهولي شفهياً أستاذ شريف، الطريق اللي هو واخده لو مشينا عليه، أعتقد ربنا هيوفقنا فيه".

وتدور الأحداث حول "حسين" شاب مصري مُحبَط، بعد فصله من الكلية الحربية، يسافر إلى الخارج ويقع في براثن المافيا العالمية، ثم يُقبض عليه ويُسجَن في أحد السجون المصرية بعد أن دبرت المخابرات المصرية اختطافه؛ وذلك للاستعانة به في مهمة خاصة مع مجموعة من ضباط المخابرات ومجنديها مقابل فرصة جديدة للبدء من جديد.

"تيتو 2"

بعد مرور نحو 21 عاماً على عرضللفنان أحمد السقا، ينوي مخرجه طارق العريان، تقديم جزء ثانٍ منه، بأبطال جدد تماماً، خاصةً في ظل ظهور ملامح قوية لأحداث الجزء الجديد، والتي ستشهد العديد من المفاجآت والتطورات.

وأوضح طارق العريان أن محور أحداث الجزء الثاني ستكون حول الطفل الذي تبناه أحمد السقا خلال الجزء الأول، خاصةً وأن "تيتو" توفي مع نهاية الفيلم.

أحمد السقا، قال خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامجها "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "طارق العريان لسه مكلمني من يومين، في الجزء الأول أنا مت وخالد صالح توفاه الله، وقال لي بفكر أعمله بولاد صغيرين"، متابعاً: "قلت له اعمله طبعاً لو عايزني أكتبلك تنازل كتابي هعمل كده، وكشف لي طارق أنه يفكر عمل شيء خارج الصندوق، لكن فيلم تيتو يظل من كلاسيكياتي وفيلم أنا بحبه.

وعن الفنان الشاب الذي يرشحه ليجسد دور الطفل "رضا" بعد أن أصبح شاباً ويكون بطلاً للفيلم، والاختيار بين أحمد غزي، أحمد مالك، نجله ياسين، قال أحمد السقا: "أُنحِّي ابني طبعاً، وأرشح أحمد غزي، وهو اسمه أحمد أحمد غزي وأبوه صاحبي، وأنا اللي معلمه تمثيل وهو موهوب جداً، وبرضه فيه نور النبوي موهوب جداً".

وتدور الأحداث بعد سنوات طوال قضاها داخل اﻹصلاحية بعد قتله ﻷمين شرطة، يعمل "تيتو" في عمليات مشبوهة لحساب ضابط الشرطة الفاسد "رفعت السكري"، لكن سرعان ما يدرك "تيتو" أن أمامه فرصة جديدة للبدء من جديد حين يقابل رجل اﻷعمال "فارس" الذي يقرر مشاركته في مجال اﻷعمال، و"نور" التي يقع في حبها.

"تيتو" ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف طارق العريان، وسيناريو وحوار محمد حفظي، وبطولة أحمد السقا، حنان ترك، خالد صالح، ضياء عبد الخالق، أشرف مصيلحي، محسن منصور وآخرين.

وتأتي تلك الأفلام، بجانب مجموعة أخرى من المشاريع السينمائية التي جرى الحديث عنها في الشهور الأخيرة، أبرزها "الفيل الأزرق"، "الناظر"، "هيبتا"، "شقو"، "السلم والثعبان" وغيرها.

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