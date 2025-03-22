أحمد مكي يتذكر والدته في يوم الأم بالدعاء لها

أحمد مكي: "أول عيد أم يعدي من غيرك يا أغلى الناس"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 10:28 مساءً - تم بالأمس الاحتفال بـ"، الذي يُعَدُّ الأول الذي يمر على الفنانعقب رحيل والدته حيث حرص على تذكرها والتعبير عن مشاعر حبه تجاهها من خلال نشر رسالة لها عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".وقد نشر الفنان أحمد مكي عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" صورة لوالدته وعلق عليها: "أول عيد أم يعدي من غيرك يا أغلى الناس وأقربهم إلى قلبي. عمري ما حسيت حب صادق زي حبك ليا مفتقدك ومفتقد حضنك إللي كان بيغسل قلبي من أي هم".وأضاف الفنانخلال رسالته التي وجهها لوالدته الراحلة: "اللهم في العشر الأواخر من رمضان أسألك أن تجعل أمي منعمة في رحابك، راضية في قربك. اللهم ارحمها وأحسن إليها وأنعم عليها دائماً أبداً يا أرحم الراحمين، وأبي، وارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم صبر قلبي اللهم تقبل".فيما اختتممنشوره برسالة وجهها إلى جمهوره ومتابعيه قائلاً: "إللي منكم أمه عايشة لسه والحمد لله، بِرَّها وقرب منها، ولو كنت مشغول اوجد وقت واتمتع بوجودها وبين لها تقديرك لكل إللي عملته معاك وعشانك، واحضنها؛ لأن ده أصدق حضن ممكن تحسه طول عمرك".

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أحمد مكي يُشارك بـ"الغاوي" في موسم دراما رمضان 2025

يُذكر أن الفنانيُشارك بالنصف الثاني من موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الغاوي" الذي تأتي أحداثه خلال 15 حلقة فقط، ويأتي مسلسل "الغاوي" من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران ومن إخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجي.وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي حول شخصية "شمس العدوي" الذي يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجأة تنقلب حياته بعد تعرض صديقه للظلم لتستمر أحداث المسلسل في إطار من التشويق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».