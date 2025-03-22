حسن الرداد يكشف أبرز صعوبات مسلسل عقبال عندكوا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 04:20 مساءً - تحدث الفنان حسن الرداد عن مسلسله "عقبال عندكوا" الذي شارك به في موسم رمضان 2025 وبعض الانتقادات التي واجهها.

تفاصيل عقبال عندكوا

أكد حسن الرداد أنه راضي بشكلٍ كبير عن العمل الذي قدمه للجمهور هذا العام، وقال عن الانتقادات التي واجهها العمل على السوشيال ميديا: "السوشيال ميديا أنا لا بقرأ فيها الكلام الإيجابي ولا السلبي بس ببقى عارف إيه اللي بيحصل لأن الناس اللي بتكتب تعليقات سلبية وارد يبقى مش عاجبها المسلسل ووارد تبقى لجان لأن دلوقتي بقى فيه بيزنس اسمه اللجان الإلكترونية دا كله في عالم السوشيال ميديا لو قفلته وروحت للحياة الطبيعية وتقابل الناس بتعرف إيه اللي عاجب الناس".

تحدث الرداد أيضاً عن الصعوبات التي واجهها خلال هذا العمل، مؤكداً أنه قدم ما يقرب من 8 شخصيات مختلفة خلال هذا المسلسل، فكان من الضروري أن يكون قادر على التمييز بين صفات الشخصيات وطبيعة كل منهم حتى لا يقع في فخ التكرار.

قصة وصناع مسلسل "عقبال عندكوا"

ظهر حسن الرداد وإيمي سمير غانم فيكزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجها العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وتعود إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، أما حسن الرداد فقد قدم في رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهدالسباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

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