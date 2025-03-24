شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار منزل قائد عسكري وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع عن إنفجار أسلحة داخل منزل قيادي في الشرعية بمنطقة الحبيل بمديرية قعطبة . وقالت المصادر بأن ماس كهربائي مساء أمس الأحد تسبب في احتراق منزل القيادي العسكري يحيى المريسي ركن تسليح اللواء الرابع التابع للشرعية في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع . وقالت مصادر محلية بأن داخل المنزل أسلحة متنوعة يحيى المريسي في منطقة الحبيل ما تسبب في اندلاع حريق كبير وانفجارات قوية للأسلحة والذخائر. وأشارت المصادر عن سقوط طفلتين أثر احتراق المنزل.

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