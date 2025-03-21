إليسا تعايد والدتها بعيد الأم بكلمات مؤثرة للغاية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة لها برفقة والدتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وعلقت إليسا على المنشور معبرة عن حبها الكبير لوالدتها والعلاقة المميزة التي تجمعهما، وقالت: "هو يوم واحد، بس بيحمل كل العمر.

هو عيد الأم، بس بالحقيقة عيد الدنيا كلها…

وأنتِ دنيتي كلها. كل عام وأنتِ النعمة اللي بحمد الله عليها كل يوم. الله يطوّل بعمرك ويخليلي ياكي، ويخلّي كل الأمهات ولكل حدا مفارق أمه، بعرف إنو الاشتياق صعب، بس حضورها ما بيغيب".

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