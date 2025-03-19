كزبرة يشارك في أولى بطولاته المطلقة من خلال مسلسل "على ضهر راجل"

ميرنا وليد - بيروت - وقعالفنان المصري أحمد بحر، المعروف بلقب "كزبرة"، لعقد للمشاركة في مسلسل جديد يحمل عنوان "على ضهر راجل"، الذي يعد أول عمل درامي له كبطل مطلق.

يتم الآن التحضير للعمل استعدادًا لبدء التصوير في الأيام القليلة القادمة.

المسلسل مقتبس من رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال، مع فكرة عمرو سكر، وكتابة سيناريو وحوار مصطفى حمدي، والإخراج لعبد الرحمن أبو غزالة. العمل سيضم مجموعة من النجوم، وجاري اختيار بقية فريق العمل.

يعتبر "على ضهر راجل" ثاني تعاون بين مها سليم وكزبرة بعد النجاح الذي حققته تجربتهما السابقة في مسلسل "كوبرا" في رمضان 2024. وفي رمضان 2025، ظهر كزبرة كضيف شرف في مسلسل "الغاوي" مع أحمد مكي، حيث قام بدور صديق شمس الغاوي الذي قُتل على يد أشخاص ذوي نفوذ، مما دفع البطل إلى الانتقام.