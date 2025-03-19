شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: أتمنى تقديم مسلسلات الـ 8 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد مجدى الذى شارك مؤخرا فى بطولة مسلسل أثينا لـ الخليج 365: " أفضل تقديم مسلسلات الـ 8 حلقات وليس 15 و30 وذلك بالرغم من تقديمى لمسلسل الآنسة فرح الذى وصل إلى 4 أجزاء وتم تصويرهم فى 3 سنوات".

وتابع مجدى قائلا: "أتمنى أن يحتوى موسم دراما رمضان على مسلسلات 10 حلقات، وفى اعتقادى أنه سيفيد صناع الدراما، وسيزيد من الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال الشهر".

وتابع مجدى قائلا: " سعيد بالعمل مع المخرج يحيى إسماعيل فهو متميز فى جزأين نادر وجودهما فى شخص محترف وهو وجود الحكمة والخبرة المشابهه لأكبر المخرجين، ممزوجة مع درجة من روح الشباب تمكنه من الوصول إلى لغة معاصرة للتعبير عن نفسه، والتعبير عن جيل أصغر منه، أما المؤلف محمد ناير فهاتفته بعد انتهاء مسلسل أثينا وشكرته على مجهوده لأنه تمكن من الوصول للغة الجيل الجديد، وهو كاتب استثنائى.

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