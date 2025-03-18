سيبيل بو شعيا تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من الجيم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا على متابعيها بصورة مميزة من داخل الجيم عبر حسابها الخاص، غستعرضت من خلالها رشاقة جسمها حيث كانت ترتدي كروب توب ضيق من دون اكمام مع سروال واسع، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت سيبيل بو شعيا، صورة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها حين كانت طفلة، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي، ولفتت الأنظار بملامح وجهها، التي لم تتغير كثيراً منذ طفولتها وحتى اليوم.

