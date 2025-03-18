بسمة تعلق على تصدرمسلسل ظلم المصطبة للترند

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 05:52 مساءً - استطاع مسلسل "ظلم المصطبة" أن يجذب أنظار محبي الأعمال الدرامية نحو أحداثه، وذلك مع انطلاق عرض أولى حلقاته في منتصف شهر رمضان الحالي، مما ساهم في أن يكون هذا العمل في صدارة ترند منصات التواصل الاجتماعي.

بسمة: أتمنى أن يظل مسلسل ظلم المصطبة في صدارة الترند

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صدراة المسلسل للترند، أدخل إحدى بطلاته وهى الفنانة بسمة في سعادة، متمنية أن يظل النجاح هو حليف المسلسل ليظل في صدارة الترند، إذ شاركت متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تضمنت مشاهد لها من المسلسل، وتظهر تصدره لترند الفيسبوك، وعلقت بالقول: "الحمدلله من اول حلقتين.. ربنا يتمها لنا على خير والمسلسل يفضل عاجبكم للنهاية..ظلم المصطبة".

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مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" في إطار اجتماعي، ويناقش قضية مهمة منتشرة في المجتمع المصري، ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.يشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد على وعمرو موسي، وإنتاج شركة united studios.

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