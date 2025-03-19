الحلقة 19 من العتاولة 2.. حنة تواجه المؤامرات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 11:49 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "العتاولة 2"، الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، زينة.
إلا أن "عدولة" تتفاجئ بظهور "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة وتُهددها بانها ستقدم الشيك إلى المحكمة، لترد عليها "عدولة" بانها ستتخلص منها وتطلب من المساعد الخاص بها طريقة لذلك ويخبرها بأنه سيقتل "حنة" بإستخدام سم ستضح من خلاله بأنه فارقة الحياة بشكل طبيعي.
وعلى جانب آخر بدأت "الحاجة شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة (فيفي عبده) لإتمام زواج نجلها المُزيف "سيف" من "شادية" شقيقة العتاولة ولكنها تخاف من كشف خطتها.
فيما يسعى أبناء رجل الأعمال "عزمي" للإنتقام من "حنة" من خلال الاستعانة بأحد الأشخاص والذي سيجعلها توقع على أوراق تنازل عن الممتلكات والأموال التي ورثتها من والدهم رجل الأعمال "عزمي"، فيما انتهت أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل "العتاولة 2" بإتفاق "عدولة" مع صديقة "حنة" وتُدعى "زينب" بأن تضع لها السم في طعامها ومشروباتها.
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"عدولة" تُخطط للتخلص من "حنة"وشهدت أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "العتاولة 2" تصاعدًا في الأحداث حيث إلتقت "عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين بالمحامي الخاص بـ"حنة" وتُحاول إقناعه بتسليمها الشيك والذي تُهددها به "حنة" مقابل 5 ملايين جنيه.
إلا أن "عدولة" تتفاجئ بظهور "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة وتُهددها بانها ستقدم الشيك إلى المحكمة، لترد عليها "عدولة" بانها ستتخلص منها وتطلب من المساعد الخاص بها طريقة لذلك ويخبرها بأنه سيقتل "حنة" بإستخدام سم ستضح من خلاله بأنه فارقة الحياة بشكل طبيعي.
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"عيسى الوزان" يستعين بـ"البني" لمعرفة من سرق الآثاركما شهدت أحداث الحلقة أيضًا مواجهة "عيسى الوزان" والذي يٌجسد شخصية الفنان باسم سمرة لـ"البني" ليعرف منه من قام بسرقة الآثار من العتاولة ولكنه يخبره بأنه لا يعلم حتى يُهدده "عيسى الوزان" بقتله وقتل أبناءه إن لم يأتي له بمعلومات جديدة.
وعلى جانب آخر بدأت "الحاجة شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة (فيفي عبده) لإتمام زواج نجلها المُزيف "سيف" من "شادية" شقيقة العتاولة ولكنها تخاف من كشف خطتها.
"نصار" يُخبر "حنة" بأنه ردها إلى عصمتهكما جاء ضمن أحداث الحلقة أن قام "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا برد "حنة" إلى عصمته مرة أخرى ولكنه لن يجبرها على العودة مرة أخرى لتعيش في منزل العتاولة.
فيما يسعى أبناء رجل الأعمال "عزمي" للإنتقام من "حنة" من خلال الاستعانة بأحد الأشخاص والذي سيجعلها توقع على أوراق تنازل عن الممتلكات والأموال التي ورثتها من والدهم رجل الأعمال "عزمي"، فيما انتهت أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل "العتاولة 2" بإتفاق "عدولة" مع صديقة "حنة" وتُدعى "زينب" بأن تضع لها السم في طعامها ومشروباتها.
يمكنك قراءة.. هدى الإتربي توجه نصيحة للفتيات من وحي شخصية دينا في العتاولة 2.. تعرفوا إليها
تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».