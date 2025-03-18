فيلم يونان لجورج خبّاز والمخرج أمير فخر الدين في المسابقة الرسمية لمهرجان فيسكال السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 05:52 مساءً - ينافس فيلم يونان للمخرج أمير فخر الدين في المسابقة الرسمية لمهرجان فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا (21 - 30 مارس) حيث يشهد عرضين خلال فترة المهرجان، يوم الثلاثاء 25 مارس الساعة 7:30 مساءً ويتبعها ندوة نقاشية مع المخرج، والأربعاء 26 مارس الساعة 1 ظهرًا

شهد الفيلم استقبالًا مبهرًا في عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وذلك بفضل قصته التي تدور على جزيرة نائية، حيث يبحث منير (جورج خباز) عن العزلة للتأمل في خطوته الأخيرة، فيجد العزاء في الوجود الهادئ لفاليسكا (هانا شيغولا) التي أشعلت شفقتها إرادته المتلاشية للعيش.

أمير فخر الدين: هذا هو الهدف من فيلم يونان

متحدثًا عن فيلمه يقول أمير فخر الدين، بينما يعيد الاغتراب تشكيل فهمنا لأنفسنا وما يعنيه الوطن، لم أكن أريد لهذا الفيلم أن يقدم راحة العودة، أو الوهم بأننا نستطيع ببساطة العودة وجعل الأشياء كاملة مرة أخرى، بدلاً من ذلك، أردت استكشاف ما يحدث عندما لم يعد المألوف ممكنًا. في مرحلة ما، يصبح من المستحيل أن نواصل حياتنا المعتادة تحت وطأة ما فقدناه. وفي تلك اللحظة يتوقف الخيال عن كونه خيارًا، ويصبح هو البقاء ذاته، ليس مجرد حلم مثالي، بل السبيل الوحيد للخروج.

"يونان" إنتاج مشترك بين ألمانيا وكندا بالمشاركة مع فرنسا وإيطاليا وفلسطين والأردن، مع طاقم عمل ونجوم كبار من أنحاء العالم، من تأليف وإخراج ومونتاج الحائز على جوائز عديدة أمير فخر الدين، ويضم فريق التمثيل الممثل والمخرج والمنتج اللبناني الشهير جورج خباز مع الممثلة الألمانية الكبيرة هانا شيغولا.

ينضم إليهما كل من الممثل الفلسطيني علي سليمان والنجمة الألمانية من أصول تركية سيبل كيكيلي والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر، والممثل الألماني توم بلاشيا.

طاقم العمل خلف الكاميرا يضم مواهب من أنحاء العالم، منهم مدير التصوير الكندي رونالد بلانتي (مسلسل Three Pines من بطولة النجم ألفريد مولينا) وماري-لوي بالزر، تصميم الصوت لكوين-إيل سونغ، الموسيقى من تأليف الأردنية الكندية الفائزة بالعديد من الجوائز سعاد بشناق (الفيلم المصري رحلة 404 للنجمة منى زكي والمخرج هاني خليفة). ويُذكر أن المخرج أمير فخر الدين والمؤلفة الموسيقية سعاد بشناق هما من مواهب شركة MAD Celebrity؛ شركة رعاية وإدارة المواهب العربية الرائدة، وهي تابعة لـMAD Solutions

تعاونت العديد من شركات الإنتاج الكبيرة على إنتاج الفيلم وهم شركة Red Balloon Film (ألمانيا)، Microclimat Film (كندا) وIntramovies (إيطاليا)، بالتعاون مع Fresco Films (فلسطين)، Metafora Production (قطر)، Tabi360 (الأردن) للمنتجين دوروثي بينماير، كاثرين شاجنون، ماركو فاليريو فوسكو، ميكايلا فوسكو، طوني قبطي، جريس قبطي، علاء الأسد، هند عنبتاوي، وباولا كورفينو. ويشارك علاء كركوتي وماهر دياب كمنتجين تنفيذيين، وهما الشريكان المؤسسان لشركة MAD Solutions التي تتولى مهام التوزيع في العالم العربي.

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كما تلقى الفيلم دعمًا من الهيئة الملكية الأردنية، وصندوق البحر الأحمر، وسوق البحر الأحمر، بالتعاون مع ZDF/ARTE، بالإضافة إلى صندوق MOIN السينمائي في هامبورغ وشليسفيغ-هولشتاين، ومجلس يوريمدج الأوروبي، ومبادرة تيليفيلم كندا، وجمعية تطوير المنظمات الثقافية (SODEC).

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