حنان ترك تنعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك الشيخ الداعية أبو إسحاق الحويني، الذي توفي يوم أمس في الدوحة عن عمر ناهز 68 عاماً.
وكتبت ترك على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"عزائي للاسره الكريمه في شيخنا رحمه الله عليه ولا نقول إلا ما علمنا شيخنا من كتاب الله وسنه نبيه صلي الله عليه وسلم
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خير منها اللهم ارحم شيخنا وأسكنه الفردوس الاعلي اللهم انر له قبره كما أنار عقولنا وقلوبنا اللهم امين".
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