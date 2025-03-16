إلهام شاهين ضيف شرف في مسلسل حسبة عمري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 04:19 مساءً - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن مشاركتها في مسلسل "حسبة عمري" الذي يُعرض في شهر رمضان كضيفة شرف بالعمل، متمنية أن يكون النجاح والتوفيف حاليف فريق عمل المسلسل

إلهام شاهين ورجينا في كواليس مسلسل حسبة عمري

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مسلسل حسبة عمري

شاركتمتابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة من مشهدها بالمسلسل والذي يجمعها ببطلته الفنانة روجينا، معلقة: "إنتظرونى اليوم كضيفة شرف بمشهد واحد فى الحلقه التانيه منمع صديقتى الرائعه روجينا.. و من إخراج الصديقه مى ممدوح.... في موضوع يدافع عن حقوق المرأه"، وأضافت: "ألف مبروك لكل فريق العمل أمام و وراء الكاميرا.. أتمنى لكم النجاح و التوفيق".يركز العمل على قضية "حق الكد والسعاية"، حيث تنفصل "سوسن" (روجينا) عن زوجها بعد 20 عامًا من الزواج، وتطالب بحقها في نصف ممتلكاته، مما يثير العديد من التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها النساء بعد الطلاق.

ويضم مسلسل "حسبة عمري" عدد آخر من النجوم وهم نادين، محمود البزاوي، رانيا فريد شوقي، نور قدري وآخرين وهو من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت.

عدواة بين إلهام شاهين وريم مصطفى في "سيد الناس"

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كما تشارك النجمةفي الماراثون الرمضاني بمسلسل آخر وهو " سيد الناس"، وخلال أحداثه يحدث صراع وعداوة كبيرة بين ريم مصطفى التي تجسد شخصية أمنة زوجة عمرو سعد الذي يلعب دور الجارحي أبو العباس، معالتي تؤدي شخصية دور اعتماد الهواري الزوجة الثانية للفنان خالد الصاوي والد عمرو سعد، حيث تعيشان مع بعضهما في منزل العائلة وتنشأ عداوة كبيرة بينهما تستمر طوال الحلقات.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوان، ساندي علي، علياء صبحي، مدحت تيخة. والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضاً، ومن إنتاج صادق الصباح.

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