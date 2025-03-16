نجلاء بدر تثير الجدل بآرائها حول تجربة الإنجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 02:55 مساءً - تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن الإنجاب ومحاولتها مع الحقن المجهري خلال السنوات الماضية، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة.

تجربة نجلاء بدر مع الحمل

وعن تجاربها لخوض تجربة الحمل قالت: "الموضوع ده اتشال من دماغي، وبطلت محاولات للحمل لأنها قاسية جداً ومؤلمة وبتغير حياتك كلها، واتعرض عليّ إني أشتري بويضات ورفضت، بس مش داخل مصر، ورفضت عشان حرام، وفي واحدة عرضت عليّ تأجير رحم، وقالت لي إنها مستعدة أن استاجر رحمها، وده كان في مصر، بحكم حبها ليّ لما افتكرت إني عندي مشكلة".

وتابعت: "استئجار الرحم جهل طبي وجهل ديني، وأنا أرفض هذا النوع من العمليات، وأنا مأجرتش رحم ولا اشتريت بويضات، كان زماني حملت، وأنا معنديش عيال".

مسلسل في لحظة

يشار إلى نجلاء بدر تشارك في هذا الموسم الرمضاني من خلال مسلسل في لحظة الذي تدور أحداثه حول فريدة (ميرنا نور الدين)، التي تحاول التماسك بعد وفاة والدها في ظروف غامضة، بينما تسعى لحماية شقيقاتها من مصير مجهول، لكن مع ظهور رجل الأعمال البارز سيف (أحمد فهمي)، تبدأ حياتها في التغير، حيث تراه فرصة للتخلص من جميع مشكلاتها، إلا أن الأحداث تأخذ منحنى غير متوقع، عندما تتحول لحظة خيانة واحدة إلى سلسلة من التطورات الدرامية المتسارعة.

المسلسل من بطولة النجم أحمد فهمي والفنانة ميرنا نور الدين، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي.

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