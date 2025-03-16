شاهدوا مَن هم أبطال مسرحية عيال إبليس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 02:55 مساءً - كشف المؤلف والممثل والمخرج أحمد العوضي عن آخر أعماله التي قام بتأليفها للمسرح وستُعرض خلال عيد الفطر وهي مسرحية بعنوان "عيال إبليس"، ونشر بوستر العمل بصور لأبطاله وعلق وكتب: "أقدم لكم جديدي في هذا الموسم مع واحد من أجمل الفرق المسرحية إللي ممكن يشتغل معاها أي فنان، مسرحية "عيـال إبلـيس"، اعتباراً من أول أيام عيد الفطر السعيد، على مسرح جمعية المرشدات بـ شرق".

مسرحية "عيـال إبلـيس"

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آخر أعمال أحمد العوضي

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" هي مسرحية ستُقد خلال عيد الفطر وهي من تأليف أحمد العوضي وإخراج محمد جمال الشطي، وتُعرض على مسرح جمعية المرشدات، ومن بطولة كلٍ من الفنانة شيماء سليمان، عبدالعزيز النصار، غادة الزدجالي، محمد الدوسري، نوف السلطان، خالد السجاري، دكتور موسى كاظم محمد فايق، وخالد الثويني.وكان آخر عمل قدمه المؤلف أحمد العوضي هو كممثل وذلك ضمن مهرجان الكويت المسرحي 24 عبر مسرحية "مــن زاويــة أخــرى" وهي من إخراج محمد جمال الشطي، تأليف مصعب السالم، ومن بطولة أحمد العوضي، سالي فراج، ناصر الدوب، حسن إبراهيم، غدير حسن، ماجد البلوشي، سعد العوض، سارة العنزي، وبدر التميمي.

كما قام بإعداد وإخراج مسرحية ضمن فعاليات المهرجان المسرحي الخليجي بدورته السابعة بقطر بعنوان "حبل حصة" من بطولة الفنانة سعاد الحسيني، مبارك العجمي، عبدالرحمن الحمود، سليمان اليعقوب، يوسف طارق، عبدالله محمد، وحسين العريان.

وأيضاً قدم مسرحية "ماسك أوف" من ﺇﺧﺮاجه وﺗﺄﻟﻴفه ومن بطولة الفنانة هيا عبدالسلام، بشار الشطي، فوز الشطي، أحمد العوضي، شهد العميري، سارة صلاح، عبدالمحسن الأسود، خليفة البلوشي، مريم شعيب، عبدالوهاب الدويسان، زهراء دهراب، مشاري القبندي، أنوار السبيعي.

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