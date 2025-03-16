بعد ارتدائها الحجاب.. هل اعتزلت وعد الغناء؟

ميرنا وليد - بيروت - قبل فترة قصيرة اعلنت الفنانة السعودية وعد ارتداءها الحجاب مشيرة الى ان هذا القرار اتخذته وكانت ابنتها أول من عرف به وبكيتا معاً كثيراً تأثرا بهذه الخطوة.
واعلنت ان فريق عملها سيحذف كل صورها عن صفحاتها الخاصة وهذا بالفعل ما حدث ومنذ ذلك الوقت فإن وعد لم تعد تنشر اي محتوى حول الغناء واصبحت تروج لخط الازياء الذي أنشأته والتي تصمم فيه عباءات واطلالات محتشمة حتى انها غيرت المعلومات الخاصة بها على صفحتها ولم تعد تعرف عن نفسها كفنانة بل كامرأة اعمال سعودية. ويبدو ان هذه الخطوة هي الاساسية في اعلانها قريباً خبر اعتزالها.
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