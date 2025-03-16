أحمد أمين يفاجىء جمهور النص ويستعد لموسم جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 01:24 مساءً - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "النص" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين، أحداثًا مختلفة وشيقة، حيث تحول "النص" إلى بطل شعبى فى أحداث الحلقة، خاصةً أنه يلاعب الانجليز بعدما اجتمع مع فريقه بعد خروجه من محبسه.

تطورات في آخر حلقات النص

قصة وأحداث العمل

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خلال رحلة عبد العزيز النص واجه العديد من الخيانات والمكائد، لكنه لم يتراجع عن هدفه في محاربة الظلم، واستطاع أن يهرب من السجن ليبدأ رحلته الجديدة ضد الإنجليز. وفي الحلقة الأخيرة من العمل أعلن صناعه عن وجود موسم ثاني من، لكن لم يتم تحديد موعد عرضه في رمضان 2026 أم خارج الموسم الرمضاني.يعود بالزمن لما يقرب من 100 سنة إلى الوراء وتحديداً في الثلاثينيات، حيث عبد العزيز النص (أحمد أمين) يعمل نشالاً محترفاً ولكنه يتوب عن هذه العمليات الإجرامية ويقرر تكوين فريقاً من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل تلعب دورها أسماء أبو اليزيد، وضابط يُدعى الصاغ مرعي، من أجل مقاومة الاحتلال الإنجليزي ويصبحزعيماً للمقاومة الشعبية ويتحول إلى بطل شعبي في النهاية.

"النُّص" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وبجانب أحمد أمين، يشارك ببطولته كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.

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