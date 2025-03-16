وفاة والدة مدير التحرير في "الفن" جوزيف بو جابر

ميرنا وليد - بيروت - توفيت والدة مدير التحرير في موقع الخليج 365 الزميل جوزيف بو جابر، مادلين خليل باروكي اليوم الاحد 16 اذار 2025.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 17 اذار في كنيسة السيدة - الحدث ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساء ويوم الثلاثاء الواقع في 18 الجاري من الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء في صالون الكنيسة.

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي للزميل جوزيف وعائلته راجين الله ان يسكن الفقيدة فسيح جناته.

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