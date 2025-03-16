سامر إسماعيل يتحدث عن قصة حبه لزوجته مايا البكري ومهنته قبل الفن

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل السوري سامر إسماعيل عن علاقته بزوجته مصممة الأزياء مايا البكري، وبداية قصة حبهما.



وخلال حلوله ضيفا على برنامج "على طاولة منى" الذي تقدمه الشيف منى موصلي، كشف سامر أن زوجته من أب سوري وأم صربية، وأضاف أن علاقة حب مميزة جمعتهما.

وقال سامر أنه تعرف على زوجته ببداية العشرينيات من عمره، عندما كان يدرس في المعهد العالي للفنون، وذلك خلال حضورهما حفل عيد ميلاد صديق مشترك بينهما. وبعد ذلك تطورت علاقتهما إلى حب، وتتوج بالزواج عام 2017.

وكشف سامر أنه يحب المطبخ الصربي، وأن زوجته ووالدتها تملكان نفسًا طيبًا في الطبخ يجمع ما بين الأكل الصربي والشامي.

كما تحدث سامر عن المهن التي عمل بها قبل التمثيل، وقال إنه عمل في أكثر من مهنة من بينها العمل في ورشة دهان، وأضاف: " وقت كنت صغير رحت جربت.. كان في حد من الجيران كان صديقي.. قلتله إني بدي أجرب بدي أشتغل.. ما بعرف شو علاقة هاد إنه والدي رسام.. بس أنا فعلًا كنت أحب ريحة الدهان.. والألوان.. والرسم".

وتابع: "صرت روح معه وحبيت إني بدي أشتغل.. بعزز ثقافة العمل.. عنا في سوريا بحبوا الواحد من هو صغير يتعلم أي مهنة.. في أهالي بكونوا ضد.. أنا أهلي كانوا في البداية رافضين.. لكن أنا أصريت.. لأنه العمل بساعد على اكتشاف الحياة".