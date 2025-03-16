هدى المفتي تحصد تفاعلا واسعا بمنشور لافت لها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هدى المفتي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور من كوليس تصوير مسلسل "80 باكو" الذي انتهى عرضه في النصف الأول من موسم رمضان الحالي.



وأرفقت هدى الصور بتعليق كوجهت فيه رسالة شكر لفريق العمل قالت فيها: "ممتنة جداً وشكراً على كل حد خد من وقتة وباركلي وقالي رأيه، سعيدة جداً إنكم اتبسطوا فرحانة من قلبي إنكم حبيتوا بوسي وحاسة إني محظوظة إني اتعرفت على ممثلين موهوبين اتعلمت منهم كلهم وكرو تعبوا جدا عشان نوصل للنجاح دا كلنا مع بعض".

كما توجهت لكل امراة وجدت نفسها في نفس الظروف قائلة: "كل ست تقدر تبدأ لوحدها دايماً الفكرة فيكي وفحبك وتقديرك لنفسك اعرفي قيمتك كويس إنتي غالية غالية قوي".