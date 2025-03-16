الصورة الأولى لإبن نسليهان أتاغول تحدث تفاعلا واسعا

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل التركي قادير دوغلو، صورة عائلية تجمعه بزوجته الممثلة التركية نسليهان أتاغول ومولودهما الجديد، وذلك في أول ظهور له.

وأخفت نسليهان في الصورة وجه طفلها بيدها بطريقة مقصودة، بينما بدت بحالة جيدة وسعيدة للغاية مع زوجها قادير بمولودهما الأول بعد نحو 9 سنوات من الزواج.

وأرفق قادير الصورة بتعليق كتب فيه: "ابني العزيز اهلا بك"، إلا أنه لم يكشف عن اسم الطفل الذي اختاراه له.

وكانت قد أعلنت الصحف التركية، أن نسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو، قد استقبلا طفلهما الأول، بعد حوالى 9 سنوات من زواجهما.

ومنذ تسريب الخبر، تصدر اسم نسليهان قوائم العبارات الأكثر تداولاً أي الترند في تركيا وبعض الدول الأخرى، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، وتمنوا للطفل الصحة والسعادة.

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