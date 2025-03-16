ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو جديد أثار الجدل.

وظعر محمد رمضان بمقطع الفيديو بملابس غريبة خلال زيارته إلى مومباي، الهند، إذ ارتدى ثياب مصنوعة بالكامل من الذهب عيار 24 قيراطًا.

وجاءت ملابس رمضان عبارة عن توب قصيرة مصنوعة من سلاسل ذهبية متشابكة، ونسقها مع رداء طويل واسع الأكمام ومكون من الذهب أيضا.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق كتب فيه بما معناه: "إذا كانت ملابسي من الذهب عيار 24، فإن معجبيني هم من الماس الخالص".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يحدث جدلا بإطلالة كاملة من الذهب عيار 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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