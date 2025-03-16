نور إيهاب تفصح عن سبب فسخ خطوبتها وحقيقة ارتباطها بنور النبوي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية نور إيهاب، عن سبب انفصالها عن خطيبها نور بدر، وحقيقة ارتباطها بالممثل المصري نور النبوي.

وفي حلقتها في برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الممثل ومقدم البرامج رامز جلال، قالت نور ن فسخ خطوبتها ليس له أيّ علاقة بأحد بل قرارها الشخصي، ونفت الشائعات التي رافقت انفصالها عن خطيبها قبل فترة.

وقالت نور: ""أنا السبب وأنا طلبت فسخ الخطوبة، وليس لنور اي علاقة بالموضوع بس الناس تحدثت بالأمر".

وكان قد انتشر الكثير من الشائعات تتحدث بأن انفصال نور إيهاب عن نور بدر جاء بسبب علاقتها بالممثل نور خالد النبوي.

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