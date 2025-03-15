بعد انتهاء أشغال شقة جدًا.. من رفض النجوم إلى الإشادات به أحدثهم الهضبة

"أشغال شقة جدًا" المسلسل المفضل لـ عمرو دياب

هشام ماجد يعيد نشر ستوري عمرو دياب عبر حسابه على إنستغرام

تامر حبيب: مش عايز أفكر في اليوم اللي مش هشوفكم فيه

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نيللي كريم : مضحكتش من قلبي كده

تامر حسني: مسلسل فوق الرائع

ملك أحمد زاهر تشيد بالمسلسل

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب ملك زاهر على إنستغرام

هند صبري: مش عايزينه يخلص

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مفاجأة عن مسلسل أشغال شقة: معظم ممثلي مصر رفضوه

مسلسل "أشغال شقة جداً"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 11:51 مساءً - بعد انتهاء "أشغال شقة جدًا" المسلسل الذي تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في رمضان حتى الآن، العمل الذي كشف المخرج محمد دياب عن رفضه من معظم النجوم عندما عُرض عليهم، سوف نلقي الضوء في هذا الموضوع على الإشادات التي نالها العمل أحدثها من الهضبةنادراً ما يعلن النجم عمرو دياب عن إعجابه بأعمال فنية أو درامية، لكنه في هذا الموسم الرمضاني كشف عن إعجابه بمسلسل "أشغال شقة جدًا" بعد انتهائه من العرض؛ وذلك من خلال خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستغرام".حيث أعاد نشر منشور الفنانالذي أعلن من خلاله ختام الموسم الثاني مرفقاً بإيموجي تصفيق، واختار أغنيته "واخدين راحتهم" من ألبومه الأخير كخلفية للمشاركة، تعبيرًا عن إعجابه بالعمل؛ ليقوم هشام ماجد بإعادة نشر "الأستوري" مجددًا وعلق قائلاً: "بنحبك يا هضبة".كما قال السيناريست والمؤلف تامر حبيب من خلال حسابه على "إنستغرام": "أما أنتم، فأنا بجد مش عايز أفكر في اليوم اللي مش هاشوفكم فيه بعد الخمستاشر حلقة ما يخلصوا... طيب ومين هايبهجني؟ مين هايخليني أكركر على روحي من الضحك و من قلبي؟ مين هايخليني أحترم ذكاؤه و موهبته وعدم استسهاله واحترامه ليا كمشاهد؟ مين هايخليني استناه زي الطفل كل يوم و ابقي مش عايزه يخلص و يسيبني أبداً ؟ مين اللي هايخليني أحترمه أكثر و أحبه أكثر و أقدره أكثر لما ألاقيه ذكي و سوي و فاهم يعني إيه كوميديا راقية وإن لما كلنا يبقي عندنا مساحات نضحك مش البطل بس كل ما كلنا وعلى رأسنا البطل ما هاننجح أكثر ونأثر أكثر و نتصدر أكثر؟ اليوم هايعدي عليا ازاي من غير طلة عربي أعظم clumsy في العالم؟ ازاي اليوم هايبقي دمه خفيف و طعمه حلو من غيركم كلكم كلكم بدون ادني استثناء؟يا رب يا رب بحق دي الأيام المفترجة تبقي أشغال شقة مؤبدة".كما قالت النجمة نيللي كريم من خلال حسابها على "فيسبوك": "هشام ماجد أنت خطير، مصطفى غريب وأسماء وكل صناع العمل من زمان مضحكتش من قلبي كده، كل مشهد قصة.. خالد دياب مبروك يا حبيبي إخراج وقصة وخفة دم".اطلعوا على مجوهرات فاخرة بتصاميم تأسر القلوب من وحي نيللي كريمكما كتب النجم تامر حسني من خلال خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستغرام" قائلًا: "حبيبي هشام ماجد والجميلة أسماء جلال، والاختراع مصطفى غريب والقديرة القمر شيرين ومدينة العسل، والكاتبة المتألقة شيرين دياب، والمخرج الكبير خالد دياب، وكل الأبطال والصناع بجد ألف مبروك "أشغال شقة جدًا" مسلسل فوق الرائع"، وبدوره حرص المخرج خالد دياب على إعادة نشر الأستوري بحسابه على "فيسبوك"؛ معلقًا: "شكرًا الميجا ستار تامر حسني ... أسعدتنا جدا".كما أشادت الفنانة الشابةبالمسلسل من خلال "ستوري" بحسابها على "إنستغرام" قائلة: "أنا مش عارفة المسلسل ده لما يخلص أنا هعمل ايه".كما حرص الفنان هشام ماجد بطل العمل على توديع جمهوره ومتابعيه بالتزامن مع انتهاء مسلسله "أشغال شقة جدًا"؛ وذلك من خلال نشر صورة جمعته مع أبطال العمل وهم أسماء جلال ومصطفى غريب، وعلق عليها قائلًا :"المسلسل خلص... يا رب تبقوا مبسوطين؟".لتنهال عليه التعليقات التي أشادت بالعمل والنجوم الذين شاركوا به، حيث قالت النجمة هند صبري: "مش عايزينه يخلص أبدًا، مبروووك ليكم يا جامدين"، كما قال شيكو: "مبروك يا شوما و يا مصطفي و يا أسماء .. خطير أكيد و اتبسطنا"، وغيرها العديد من التعليقات.يمكنكم مشاهدة إطلالات هند صبري في يوم ميلادها.. أسلوب مميز يُلهم المرأة العصريةوكان المخرج محمد دياب قد كشف عن مفاجأة تتعلق بمسلسل أشغال شقة من تأليف شقيقيه شيرين وخالد دياب، مؤكدًا أن الورق عرض على كل نجوم التمثيل منذ خمس سنوات وتم رفضه، ولولا حماس هشام ماجد لم يكن هذا المشروع ليرى النور.حيث احتفل محمد دياب بتصدر مسلسل "أشغال شقة جدًا" قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في موسم رمضان 2025، وكشف قصة خروج المسلسل إلى النور من خلال منشور عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: الحمد لله أشغال شقة للسنة الثانية ينجح نجاحًا ساحقًا، بس ورا النجاح ده قصة".أضاف: "اشغال شقة ده لمدة خمس سنين بيتعرض على منتجي مصر كلهم ولكن مكانش فيه حماس ليه، تقريبًا معظم ممثلي مصر رفضوه رجالة و ستات، ولما مرة نجم كبير تحمسله و مضاه فضل يطلب تغييرات لدرجه إنه في الآخر طلب إن شغل البطل يتغير و تتشال فكرة الشغالات".وواصل قائلًا: "في ناس مكانتش عاجباها الفكرة، وناس كانت شايفة إننا بنكتب جد فمش هنعرف نعمل كوميدي، و ناس عايزة الفكرة بس اللي يخرجها حد تاني غير خالد، رد الفعل ده كان هيجنن خالد وشيرين، إحساس صعب لما تبقي مؤمن بحاجة و اللي حواليك مش شايفنها، ساعات ده بيشككك في نفسك".وتابع : "أربع سنين تعدي و مينزلش لخالد وشيرين أي مشروع، الضغط خلى خالد يقبل إن أشغال شقة يتعمل ولو بمخرج تاني. خالد وجد حد يعرفه هو أكتر إنسان كوميدي تقدر تعرفه وأنا و شيرين كان عندنا قناعة إنه من أشغال شقة هيطلع كوميديته الخاصة اللي هتكسر الدنيا"واستطرد محمد دياب: "بصعوبة شديده رجع خالد و شيرين يحاولوا ورا المسلسل، لغاية لما جه هشام ماجد اللي آمن بيه وبخالد كمخرج و جت شركه الإنتاج (اي برودسيرز) اللي هيأتله أسباب النجاح".وقال: "أشغال شقة نجح واستخدم توليفة كتابية مختلفة مش قائمة عالإيفيهات، وخالد كمخرج طلع عنده صوت وشخصية ورؤية بصرية بإنه في كل مشهد. أنا طول عمري بتفرج على كوميديا المسلسلات و أبتسم كام مرة وأبقي مرضي، بس إن الواحد يضحك بصوت ولغاية لما بطنه توجعه وده يحصل كل حلقه، فمتخيلتهاش تحصل في مسلسل".واختتم منشوره قائلًا: "بالنسبالي المخرج و المؤلف الشاطرين هما اللي بيعملوا حاجة أحس أنى معرفش أعملها و أنا لما بتفرج على أشغال شقة ببقي متأكد أنى معرفش أعمل منه مشهد، فعلاً كل تأخيرة و فيها خيرة".في الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي - هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين - أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.يمكنكم قراءة مصطفى غريب: لا أريد أن أكون ممثلاً نمطياً والإيفهات في أشغال شقة مكتوبةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».