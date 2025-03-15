شمال إجباري.. مسلسل جديد ينضم في اللحظات الأخيرة لمسلسلات رمضان 2025

أبطال "شمال إجباري"

تأجيل المسلسل لأكثر من عامين

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محمد لطفي ينافس بـ"وصمة عار"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 02:55 مساءً - شهدت خريطة المسلسلات المصرية، في رمضان 2025، إضافة مسلسل جديد في اللحظات الأخيرة؛ وهو، حيث سيُعرض اعتباراً من بداية النصف الثاني من شهر رمضان.بطولة محمد لطفي، راندا البحيري، صلاح عبد الله، هالة فاخر، عماد رشاد، حسام داغر، وآخرين، والعمل من تأليف خالد الغيطاني، وإخراج محمد الخضري، وتدور أحداثه على مدار 15 حلقة في إطار من الإثارة والتشويق، حول جزاء الشخص الذي يدخل دائرة الممارسات غير المشروعة وتكوين ثروات مالية بشكلٍ غير قانوني؛ بهدف مواجهة الفقر." انطلق تصويره مطلع عام 2023، وشهد أزمات إنتاجية على مدار العامين الماضيين، وتوقف أكثر من مرة، كما أنه واجه أزمات تسويقية طوال الفترة الماضية، إلا أنّه شهد انفراجة أخيراً، وتقرر عرضه على قناة "المحور" بداية من غدٍ الأحد.وفي سياقٍ آخر، يُعرض للفنانمسلسل آخر؛ وهو "أسود باهت"، اعتباراً من النصف الثاني من شهر رمضان أيضاً، حيث يُشارك بحكاية تحمل اسم "وصمة عار"، مكونة من 5 حلقات فقط، ويُشاركه البطولة كلّ من: نسرين طافش، مادلين طبر، حسني شتا، إبراهيم السمان، صولا عمر، وبسنت حاتم، وتدور أحداثها في إطار من الإثارة والتشويق والغموض.

ويظهر محمد لطفي بشكلٍ جديد تماماً، حيث سيطلق لحيته وشاربه، فضلاً عن ارتداء باروكة، في إطلالة غير مهندمة إطلاقاً؛ بسبب الضغوط والهموم اللتين سيتعرض لهما خلال الأحداث، وسط مواقف عدة.

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