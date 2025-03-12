تامر حسني يرفع سقف التوقعات: “الجديد شديد”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل النجم المصري تامر حسني حماس جمهوره بعد نشره مجموعة من الصور الجديدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقًا إياها بتعليق: “استنوا الجديد عشان الجديد شديد”، في إشارة واضحة إلى مشروع فني جديد يعمل عليه دون الكشف عن تفاصيله، مما أثار فضول متابعيه الذين سارعوا إلى التعبير عن حماسهم في التعليقات.

في الصور، ظهر تامر حسني في أكثر من مشهد مختلف، حيث التقط لقطات برفقة خيل أبيض في أجواء تعكس الفخامة والقوة، بينما ظهر في صور أخرى بجانب سيارة فارهة وأيضًا دراجة نارية فاخرة، مما أضفى على الجلسة طابعًا استثنائيًا يحمل رسالة لم تتضح معالمها بعد، لكنها زادت من حالة الترقب بين جمهوره.

من خلال هذه الإطلالة، وبتعليقه اللافت، يبدو أن تامر حسني يعتمد مجددًا على عنصر التشويق والتسويق الذكي، وهو أسلوب اعتاد عليه في الترويج لأعماله الفنية، سواء كانت ألبومات غنائية أو مشاريع سينمائية. وقد انهالت التعليقات على منشوره، حيث تساءل البعض عمّا إذا كان يستعد لإطلاق أغنية جديدة، فيديو كليب، أو حتى مشروع سينمائي، فيما اكتفى البعض الآخر بالإشادة بجلسة التصوير التي عكست طابعًا خاصًا ومختلفًا.

ورغم عدم إفصاحه عن أي تفاصيل إضافية، إلا أن أسلوب تامر حسني في التلميح والتشويق جعل من هذا المنشور حديث جمهوره، الذين ينتظرون بفارغ الصبر أي إعلان رسمي حول خطوته القادمة.