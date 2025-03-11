مصطفى أبو سريع ضيف الحلقة الجديدة من رامز إيلون مصر 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:49 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة الجديدة من برنامج "رامز ايلون مصر"، وجاء ضيف الحلقة الفنان مصطفى أبو سريع والذي تعرض لمقلب الحلقة من تقديم الفنان رامز جلال.

مصطفي أبو سريع في مواجهة مقلب "رامز إيلون مصر"

وبدأت الحلقة من خلال فكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهام الفنان مصطفى أبو سريع بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.

وبدأت الحلقة بتقديم الفنان رامز جلال للفنان مصطفى أبو سريع بشكل ساخر واصفًا إياه بالممثل الكوميدي المُنتشر بالأعمال الفنية والشهير بالرقص في أعماله.

وخلال تعرض الفنان مصطفى أبو سريع للمقلب في الحلقة، وجه الفنان رامز جلال له العديد من الأسئلة حول رقصه بأعماله الفنية، ليؤكد مصطفى أبو سريع بأنه يُقدم ذلك تعبيرًا عن سعادته وفرحه.

كما شهد الحلقة تغليف جسد الفنان مصطفى أبو سريع بالبلاستيك، ومُطالبته بتقديم عدد من الإنفعالات بوجهه، وحينما كشف رامز جلال عن شخصيته قال الفنان مصطفى أبو سريع بأنه إنسان غير طبيعي ولن يتركه طوال حياته، كما تعرض لرش وجهه باللون الأصفر خلال المقلب.

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"رامز إيلون مصر" يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدة

يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج و المسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.

وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.



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