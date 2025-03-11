العتاولة يسرقون الآثار من عيسى الوزان وابنة نصار في خطر.. أحداث الحلقة 11 من العتاولة 2

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:49 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "العتاولة 2"، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، زينة.
وخلال أحداث الحلقة تمت المواجهة بين "خضر ونصار" والذي يُجسد شخصياتهم كل من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي؛ حيث أقنعاه بأنهما لم يسرقا شيئاً وبأن الآثار تم سرقتها منهم.
وقد نجح "يوسف" في مُقابلة "شادية" وخداعها بقصة حب؛ لتُقرر "الحاجة شديدة" الذهاب لخطبتها لنجاح خطتها في زواج "يوسف" و"شادية".
واستمرت أحداث الحلقة بإقناع "حنة"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة لـ"عزمي" بأن يتصالح مع أبنائه إلا أنه يرفض اقتراحها، ويؤكد لها أن طلبه الزواج منها كان غير جاد، ويقترح عليها أن تعيش معه بغرفة بجوار منزله، وبأنه سيساعدها في علاج ابنتها، وتنتهي أحداث الحلقة 11 من مسلسل "العتاولة 2" بدخول أبناء "عزمي" لمسكن حنة أثناء نومها، وقاموا بإيقاظها؛ لتكتشف اختفاء ابنتها من جانبها، وبسؤالها عنها تجد ابن "عزمي" يضع السلاح الأبيض على عنق ابنتها فتستعطفه قائلة إنها مريضة مطالبة إياه أن يتركها.
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"العتاولة" يسرقون "عيسى الوزان" من خلال استبدال الآثار بلعب أطفالوقد شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل "العتاولة 2" تصاعداً في الأحداث؛ حيث نجح العتاولة "خضر ونصار" في سرقة الآثار من "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة؛ حيث تفاجأ بأنه تم استبدال القطع الأثرية بمجموعة من الدُمى.
وخلال أحداث الحلقة تمت المواجهة بين "خضر ونصار" والذي يُجسد شخصياتهم كل من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي؛ حيث أقنعاه بأنهما لم يسرقا شيئاً وبأن الآثار تم سرقتها منهم.
الحاجة "شديدة" تنجح في السيطرة على "شادية" من خلال "يوسف"وعلى جانب آخر شهدت أحداث الحلقة نجاح "يوسف" في كسب قلب "شادية" شقيقة "العتاولة"؛ حيث أوهمت الحاجة "شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده الجميع بأنه نجلها، وكان يُسافر خارج مصر للإيقاع بـ"شادية".
وقد نجح "يوسف" في مُقابلة "شادية" وخداعها بقصة حب؛ لتُقرر "الحاجة شديدة" الذهاب لخطبتها لنجاح خطتها في زواج "يوسف" و"شادية".
"حنة" تواجه أبناء "عزمي"كما جاء أيضاً من ضمن أحداث الحلقة طلب "عزمي" التاجر الذي تعرف إلى "حنة" خلال الحلقات السابقة الزواج منها، إلا أنها ترفض الزواج منه وتُقرر أن ترحل وتتركه، إلا أن "عزمي" يتعرض لمحاولة للقتل وتنقذه منها "حنة".
واستمرت أحداث الحلقة بإقناع "حنة"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة لـ"عزمي" بأن يتصالح مع أبنائه إلا أنه يرفض اقتراحها، ويؤكد لها أن طلبه الزواج منها كان غير جاد، ويقترح عليها أن تعيش معه بغرفة بجوار منزله، وبأنه سيساعدها في علاج ابنتها، وتنتهي أحداث الحلقة 11 من مسلسل "العتاولة 2" بدخول أبناء "عزمي" لمسكن حنة أثناء نومها، وقاموا بإيقاظها؛ لتكتشف اختفاء ابنتها من جانبها، وبسؤالها عنها تجد ابن "عزمي" يضع السلاح الأبيض على عنق ابنتها فتستعطفه قائلة إنها مريضة مطالبة إياه أن يتركها.
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مسلسل "العتاولة2"يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
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