شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 9 بمسلسل النص تكشف استلهام شخصية إسماعيل من مؤسس الإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "النص" عن بعض المعلومات التاريخية الموثقة، والتي هي من وحي التاريخ، وجاءت هذه الحلقة عن استلهام شخصية "إسماعيل" من "حبشي جرجس" الذي يعد أول مؤسس للإذاعة المصرية.



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بدأ تاريخ الإذاعة المصرية مع الطالب المصري حبشي جرجس الذي سلط عليه الضوء مسلسل "النص"، فقد سافر "حبشي جرجس" إلى إنجلترا لدراسة الهندسة اللاسلكية عام 1922، ولم يكن يتخيل أن عودته إلى مصر ستكون بمثابة انطلاقة للإذاعة المصرية، فبعد عودته إلى مصر عام 1927 بعد خمس سنوات من الدراسة في إنجلترا، محملاً بخبرة وعلم في مجال الهندسة اللاسلكية، وفي ذلك الوقت، لم تكن هناك إذاعات مصرية سوى محطة تابعة للاحتلال البريطاني تخدم مصالحهم وتوجهاتهم الثقافية، وكان يستمع إليها عدد محدود من الأثرياء.

واجه حبشي جرجس تحديات كبيرة في تحقيق حلمه بإنشاء محطة إذاعية، فقد كانت الإمكانيات المادية محدودة لكنه لم يستسلم، وبدأ البحث في مخلفات الحرب العالمية الأولى في وكالة البلح، وهناك، وجد ضالته في وكالة إلياس شقار، حيث عثر على بقايا محطة إذاعية كانت تستخدم في الحرب، وذلك حسبما ذكرها كتاب «موسوعة تراث مصري» أيمن عثمان.

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