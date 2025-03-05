جدل واسع حول صورة جورجينا رودريغيز بالحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صديقة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، وهي ترتدي الحجاب بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتظهر جورجينا بالصورة المفبركة والمصممة عبر الذكاء الاصطناعي وهي تجلس بالقرب من رونالدو بالحجاب وبملابس محتشمة أمام مائدة طعام توحي بالأجواء الرمضانية، بينما ظهر رونالدو بجلباب عربي تقليدي.

وظهر الثنائي في صورة أخرى باللباس الأبيض من داخل مكة المكرمة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي اعترض على هذه الصور.

وظهر الثنائي في صورة أخرى باللباس الأبيض من داخل مكة المكرمة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي اعترض على هذه الصور.

وتظهر جورجينا في الإعلان، تظهر جورجينا في موقع صحراوي، حيث يجتمع الضيوف تحت قباب ذهبية ويتنقلون وسط الشموع، ومن بينهم جورجينا التي أطلت بفستان ذهبي أنيق وتتوقف فجأة لمتابعة أداء “مياس”، الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء وذهبية ويرقصون بحماس وبحركات منسقة على أنغام موسيقى أوركسترالية.