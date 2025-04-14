تعليق لافت لـ جورجينا رودريغيز باللغة العربية- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - لفتت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز الأنظار بتعليق لها على منشورها باللغة العربية للمرة الأولى.



وشاركت جورجينا الجمهور صورة ليدها إستعرضت من خلالها خاتمها الألماس، وعلقت قائلة: "وأبعد عنا الشر آمين".

من ناحية ثانية، عرض برنامج "Espejo Público" الذي تقدمه الإعلامية سوزانا غريسو صوراً غير منشورة للاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو مع شريكته الحالية عارضة الازياء الشهيرة جورجينا رودريغيز تعود لوقت كان كريستيانو لاعباً في نادي ريال مدريد اي الى بداية علاقة الثنائي حين لم يكن احد يعلم بعلاقتهما سوى المقربين منهما.

هذه الصور التقطها المصور الصحفي راؤول غارسيا، وكانت ستحدث زوبعة أو فضيحة عالمية لو تم نشرها في ذلك الوقت بحسب مقدمة البرنامج التي قالت : "هذه الصورة، لو نُشرت آنذاك، كانت ستثير جدلًا واسعًا عالميًا، بالنظر إلى راتبه الكبير في ريال مدريد، لو كان يُعرف عنه السهر واللهو، لكان الأمر سيشغل وسائل الإعلام الدولية لفترة طويلة". ولم تكشف كل التفاصيل عن الصور ويبدو انه لم يتم تسريبها في ذلك الوقت للمحافظة على مكانة كريستيانو في ذلك الوقت التي كان الاعلى اجرا في العالم وكان الجمهور المدريدي يطلب منه التركيز على اللعب ولو عرف بحسب البرنامج انه يلهو ويخرج مع اي امراة لكان الامر سبب له المشاكل لان الشعب الاسباني المدمن عل اللعبة يطلب دائما من كل نجم عدم التواجد حول كل ما يمكن ان يشغل ذهنه.