ميغان ماركل تُحيي سيرة الأميرة ديانا على طريقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 08:55 مساءً - دائمًا ما تحاول ميغان ماركل أن تُرسل إيماءات خاصة بالأميرة الراحلة ديانا، وذلك إحياءًا لسيرتها، كما أن الكثير من محبي ماركل وديانا، أشاروا إلى أنه توجد روابط عدة تجمعهما، منها عدم الرغبة في الالتزام بالقيود الملكية، وحب العمل الخيري، والميل إلى الطبيعة، وفي أخر منشور لدوقة ساسكس، أرسلت تحية غير مباشرة على طريقتها، لجدة أبنائها الراحلة ديانا.

ميغان ماركل ترتدي سترة رياضية تشبه سترة الأميرة ديانا

نشرت ميغان ماركل، البالغة من العُمر 43 سنة، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بانستغرام، صورة وهي تقضي عطلة نهاية الأسبوع في الهواء الطلق، وكانت ترتدي سترة جامعية باللون الكحلي مكتوب عليها جامعة نورث وسترن، وهي نفس السترة الجامعية التي كانت ترتديها الأميرة ديانا، أثناء نزهتها في صالة الألعاب الرياضية في سنواتها الأخيرة.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Emma Fabiani‎‏ (@‏‎meghan.markle.official‎‏)‎‏

الأميرة ديانا التي رحلت عن عالمنا عام 1997، كانت قد ارتدت السترة لأول مرة في يونيو 1996، كتذكار لزيارتها للجامعة.

وقامت ديانا بجولة في منطقة شيكاغو، حيث التقت بالطلاب، وبعدها قامت بزيارة لمستشفى محلي. ثم تم تصويرها لاحقًا وهي ترتدي القميص مع شورت أبيض وحذاء رياضي في نادي تشيلسي هاربور، بلندن.

يُذكر أن ميغان كانت قد التحقت بجامعة نورث وسترن من عام 1999 إلى عام 2003. وتخرجت بتخصص مزدوج في المسرح والعلاقات الدولية.

هاري وميغان يصدران بطاقة الكريسماس.. فما علاقة الأميرة ديانا؟

تماشياً مع التقليد الملكي الذي يقوم بموجبه أفراد العائلات المالكة الأوروبية بإصدار بطاقة تهنئة بمناسبة الكريسماس وعطلتها، قام الأمير هاري وميغان ماركل بإصدار بطاقة التهنئة الخاصة بهما والتي ضمت ابنهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، ليمثل ظهورهما هذا الأول منذ وقتٍ طويل.

https://www.instagram.com/p/DDpezA_O95J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDpezA_O95J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDpezA_O95J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أصدر الزوجان الأمير هاري وميغان ماركل يوم 16 ديسمبر، بطاقة عطلة 2024، ضمت صورة جديدة لطفليهما، آرتشي، 5 أعوام، وليليبت، 3 أعوام- من بين 6 صور- وهما يركضان نحو والديهما بحماس، بينما بدت عليهما علامات النضج. أما الصور الخمس الباقية فقد تضمنت لقطات لدوق ودوقة ساسكس خلال رحلتيهما إلى نيجيريا وكولومبيا هذا العام.

وقالت رسالة البطاقة على خلفية خضراء عميقة: "نيابةً عن مكتب الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، وآرشويل للإنتاج ومؤسسة آرشويل. نتمنى لكم موسم عطلات سعيداً وعاماً جديداً مليئاً بالبهجة".

وقد أعادت الصورة الخاصة بالأمير هاري وميغان وهما يحتضان طفليهما إلى الأذهان صورة مماثلة قديمة للأميرة ديانا، وهي تحتضن ابنيها الأمير ويليام والأمير هاري عام ،1991 عندما استقبلتهما أميرة ويلز الراحلة على اليخت بريتانيا.

وعلى الرغم من الانتشار الإعلامي لهذه البطاقة، إلا أن العائلة أرسلت بطاقة منفصلة خاصة لأصدقائهم المقربين وعائلاتهم، والتي لن يتم مشاركتها علناً.

قد ترغبين في معرفة الأمير هاري: أعيش الحياة التي تمنتها والدتي الأميرة ديانا ولن أعود لبريطانيا

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».