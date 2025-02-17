سما المصري تثير الجدل في أول ظهور علني بعد السجن!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المصرية المثيرة للجدل سما المصري وهي تسير في الشارع، في أول ظهور علني لها بعد خروجها من السجن.

وأثارت سما جدلاً واسعاً بفستانها الأحمر القصير والضيق، وبدت كالسابق وهي تسير في الشارع والملفت أن كعب حذائها هلق في غطاء شبكي على الأرض، وكانت ترفعه بيدها عن الأرض لترتديه مجدداً، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين علقوا على ملابسها الجريئة وحركاتها، لافتين إلى أن السجن لم يغيرها بل لا تزال كما كانت في السابق، وتفاعلوا بشكل واسع مع المقطع وانهالت عليها التعليقات الساخرة من ظهورها بهذه الطريقة مجدداً.

وكانت سما المصري قد خرجت قبل فترة من السجن بعد قضاء أكتر من سنتين في السجن مع الشغل والنفاذ، مع وضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين بعد قضاء فترة عقوبتها بعد الحكم عليها بالحبس على خلفية عدة تهم، أبرزها “نشر الفسق والفجور”. وقضت عدة عقوبات بالسجن بعد اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية المصرية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالسب والقذف.