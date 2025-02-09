يارا تعلن عن ألبومها الجديد بمزيج لبناني مصري خليجي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة يارا عن تحضيرها لألبومها الغنائي القادم، الذي سيجمع بين الأغاني اللبنانية والمصرية إلى جانب أعمال خليجية مميزة.

وتعمل يارا على تقديم توليفة موسيقية متنوعة تمزج بين الأصالة والتجدد، في تعاون مستمر مع المنتج الموسيقي طارق أبو جودة داخل استوديوهات T Music في دبي، حيث يتم تسجيل وتنفيذ أحدث الأعمال الغنائية بأسلوب متجدد لضمان تقديم إنتاج موسيقي يليق بجمهورها في العالم العربي.

يأتي هذا الإعلان بعد النجاح اللافت لأغنيتها الخليجية الأخيرة “يا غلاي”، التي حصدت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متصدّرة الترند في المملكة العربية السعودية، وحققت عدد مشاهدات مرتفع في فترة وجيزة.

الأغنية من كلمات زايد أحمد المري، ألحان طارق المقبل، توزيع هشام السكران، إشراف عام فيصل الجاسم، وإنتاج T Music.