منى فاروق ترد بعد الحكم بسجنها: “لا يعلمون أي شيء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت الفنانة منى فاروق للمرة الأولى عن صمتها، عقب صدور قرار المحكمة الاقتصادية بسجنها 3 سنوات مع الشغل وتغريمها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها بالتعدي على مبادئ وقيم الأسرة المصرية، لنشرها فيديو عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” يتضمن ألفاظاً خارجة عقب اتهامها في القضية الرقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

وقالت منى في منشور عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”: “ميعرفوش حجم الصعوبات والضغط اللي بتمر بيه في شغلك، ‎وشغلك مش فارقة معاه ظروف حياتك وبيتك، ‎صحابك القدام مش هيفهموا حجم المسؤوليات الجديدة اللي بقت فوق كتافك”.

وأضافت الممثلة المصرية: “‎وصحابك الجداد ميعرفوش كم الخذلان والصعوبات اللي شوفتها في حياتك، ‎وشريك حياتك منتظر دايماً الحب والدعم منك. ‎باختصار محدّش هيحس بيك ويقويك ويطبطب عليك زي نفسك، ‎فخلّيك رحيم بيها وكفاية تظلمها وتيجي عليها ‎والجأ للي خلقك ورحيم بيك هو أعلم بحالك وأرحم بيك من أي حد”.

وكان المحامي مقيم الدعوى ضد منى فاروق قد أعلن أنه تقدّم ببلاغ إلى النائب العام، يتّهم فيه الفنانة الشابة بالتحريض على الفسق والفجور ببثها عبر حسابها الخاص في”تيك توك” فيديو أثناء حديثها عن قضية منسوبة إليها إذ ردّدت ألفاظاً غير أخلاقية.

وورد في قرار النيابة العامة بإحالة منى فاروق الى المحاكمة، أن تلك الألفاظ التي قالتها في الفيديو المنسوب إليها من شأنها إثارة الاشمئزاز، وتعدّت على قيم الأسرة المصرية والمجتمع كله من دون اكتراث، إذ رُوّج للفيديو على منصّتَي “يوتيوب” و”فيسبوك” لينتشر تأثيره السلبي في أفراد المجتمع.